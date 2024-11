Crise à l'OM - Rabiot : L'aveu secret dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre l'AJ Auxerre vendredi soir (1-3) au stade Vélodrome, Adrien Rabiot s'est présenté au micro du diffuseur afin d'évoquer la réaction du vestiaire face aux sifflets du Vélodrome. Et le milieu de terrain de l'OM assure les Marseillais estiment mériter la réaction de leurs supporters.

Vendredi soir, l'OM a connu une nouvelle désillusion au Vélodrome. Un peu moins de deux semaines après la déroute dans le Classique contre le PSG (0-3), le club phocéen s'est de nouveau incliné devant son public, et cette fois-ci face à l'AJ Auxerre (1-3). Une défaite qui a vallu une bronca du Vélodrome, et Adrien Rabiot assure que tout le vestiaire considère que c'est mérité.

«À la fin, ils ne sont pas contents, c'est normal»

« Le public, c'est normal. Quand on est l'OM, on ne peut pas faire une prestation comme ça à domicile. Autant, quand on fait les choses bien, ils sont derrière nous et ils nous poussent, autant là ils ont poussé tout le match. À la fin, ils ne sont pas contents, c'est normal », estime l'ancien joueur du PSG au micro de DAZN, avant de poursuivre.

«On se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets»

« On se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets. Dans le contenu, ce n'est pas assez. On prend trop de buts, des buts bêtes. On a travaillé des choses, on ne les a pas mises en place. C'est un match indigne de l'OM », ajoute Adrien Rabiot.