«Le meilleur du monde», l'OM s’enflamme pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a chuté sur sa pelouse face à l'OGC Nice (3-1). Les joueurs d'Igor Tudor abordent la rencontre de Coupe de France contre le PSG de la pire manière possible. D'ailleurs, ce huitième de finale se disputera sans un certain Kylian Mbappé, touché à la cuisse. L'OM est revenu sur l'absence de l'attaquant parisien.

Après dix matchs consécutifs sans défaites, l'OM a perdu face à l'OGC Nice. Un revers qui tombe au mauvais moment pour les Marseillais qui recevront le Paris Saint-Germain mercredi en Coupe de France. Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Mattéo Guendouzi a commenté l'absence du second meilleur buteur de Ligue 1 pour la rencontre à venir. Le milieu de terrain s'est montré très élogieux à son sujet.

«C'est le meilleur joueur du monde»

De passage en zone mixte après la rencontre, Mattéo Guendouzi a été invité à commenter l'absence de Kylian Mbappé pour le Classique qui se tiendra mercredi au Vélodrome. « L'absence de Mbappé ? Tout le monde connait les qualités de Kylian, c’est l’un ou le meilleur joueur du monde actuellement », a tout d'abord relevé le Marseillais, avant de poursuivre.

«Se concentrer sur ce qu'on a à faire»