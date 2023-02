Après Mbappé, le Real Madrid hésite à se venger du PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le club merengue penserait à prolonger son numéro 11, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2023. D'après la presse britannique, le Real Madrid aurait prévu d'attendre jusqu'en mars ou avril pour sceller l'avenir de Marco Asensio.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2015, Marco Asensio pourrait jouer ses derniers mois au Santiago Bernabeu. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 27 ans partira librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

Il est proposé au PSG, sa prochaine destination est déjà connue https://t.co/3TQoYEgSwt pic.twitter.com/Qy1P94yc37 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Le PSG veut recruter Marco Asensio

Désireux de pallier le départ de Pablo Sarabia vers Wolverhampton, le PSG aurait essayé de boucler le transfert de Marco Asensio lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, le club parisien aurait été recalé par le Real Madrid. Malgré son échec en janvier, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de s'offrir Marco Asensio. D'autant qu'il pourra être recruté librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne paraphe pas un nouveau bail avec le club merengue. Cependant, le Real Madrid pourrait se venger du PSG après le transfert avorté de Kylian Mbappé.

Verdict d'ici avril pour le transfert d'Asensio