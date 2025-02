Incroyable, le président de l’Algérie a signé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une anecdote qui dit tout des liens étroits entre l'OM et l'Algérie. Héros de l'indépendance algérienne et premier président de la République, Ahmed Ben Bella aurait porté le maillot marseillais durant les années 40. Il aurait disputé plusieurs matchs avant de se consacrer véritablement à son engagement politique.

Un recrutement à la sauce algérienne. Cet hiver, deux fennecs ont posé leurs valises à Marseille, sous les acclamations du public : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. L’anomalie a pris fin puisque si l’on jette un coup d’œil dans le rétroviseur, on se rend compte que peu de joueurs algériens ont porté le maillot de l’OM et marqué les esprits.

La longue histoire d'amour entre l'OM et l'Algérie

Mais comme le rappelle Nabil Djellit, ce lien étroit ne s’est jamais rompu. Lors d’un podcast diffusé sur le site de L’Equipe, le journaliste a lâché une anecdote peu connu. Premier président de l’Algérie, Ahmed Ben Bella aurait porté le maillot de l’OM dans les années 40 avant de se lancer en politique.

Un héros de l'indépendance à l'OM

« Ahmed Ben Bella, premier président de l’Algérie s’est préparé à une carrière de footballeur en 1940. Il a joué huit matchs avec l’OM et a même marqué un but contre Antibes avant d’ensuite participer à la guerre d’indépendance » a confié le journaliste de L’Equipe ce lundi.