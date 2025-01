Il fait sombrer l'OM après le PSG, Riolo hallucine !

Amadou Diawara

Après deux saisons au PSG, Mitchel Bakker est parti prendre du galon à l'étranger, avant de faire son retour en France. En effet, le latéral gauche néerlandais a signé au LOSC lors du dernier mercato estival. Positionné en tant qu'ailier droit face à l'OM ce mardi soir, Mitchel Bakker a été un poison pour la défense de Roberto De Zerbi. Alors que le joueur de 24 ans s'est métamorphosé, Daniel Riolo n'en revient pas.

Alerté par les performances de Mitchel Bakker à l'Ajax, le PSG a bouclé son transfert libre et gratuit lors de l'été 2019. Après deux saisons compliquées à Paris, le latéral gauche de 24 ans a migré l'Allemagne, du côté du Bayer. En effet, le club basé à Leverkusen à déboursé environ 7M€ pour convaincre le PSG de lâcher Mitchel Bakker. Passé par l'Atalanta, le Néerlandais a fait son retour en France lors du dernier mercato estival.

Al-Khelaifi surprend ! Un transfert à 70M€ pour ce talent après un rajeunissement ? Découvrez les coulisses de ce choix audacieux 👀

➡️ https://t.co/GVqqAhZmNt pic.twitter.com/a8rxFshDcE — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

Bakker a fait mal à l'OM

Pour boucler la signature de Mitchel Bakker, le LOSC a offert un chèque d'environ 9,5M€ à l'Atalanta. Un choix plutôt judicieux, puisque l'ancien joueur du PSG enchaine les bonnes performances chez les Dogues. D'ailleurs, Mitchel Bakker a écœuré la défense de l'OM ce mardi soir. Positionné en tant qu'ailier droit, le latéral gauche de formation a mis en difficulté l'arrière garde marseillaise en 16ème de finale de la Coupe de France.

«Ce n’est pas ce que j'aurais pensé d’un Bakker»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges à l'égard de Mitchel Bakker. « Ce que fait un Bakker dans cette équipe. Je ne sais pas si c’est bon signe ou pas pour notre championnat. On l’a vu au PSG, et ce n’est pas la plus mauvaise période du PSG, je trouve que c’est plutôt un bon joueur. Il est parti en Allemagne, c’était bien, mais s'il avait été top je pense qu’on l’aurait gardé. Il revient et à chaque fois que je le vois jouer à Lille, je le trouve tout le temps bon. Ce soir (mardi), dans un match au Vélodrome, je crois même que ça peut venir de lui le danger. Ce n’est pas ce que j'aurais pensé d’un Bakker quand je l’ai découvert au PSG il y a 4 ans », s'est étonné le journaliste de RMC Sport après le coup de sifflet final d'OM-LOSC (1-1, 3-4).