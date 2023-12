Il exulte après avoir plombé l’OM

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Brighton jeudi, l’OM a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa, laissant ainsi la première place du groupe à son adversaire du soir. Une fierté pour Robert De Zerbi, comme il l’a confié à l’issue de la rencontre. L’entraîneur des Seagulls estime que c’est un moment historique pour le club anglais.

Invaincu depuis le début de la phase de groupes de la Ligue Europa, l’OM s’est incliné pour la première fois lors de la dernière journée, jeudi soir à Brighton (1-0). Une défaite synonyme de deuxième place pour les Olympiens, qui devront donc passer par les barrages afin de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Cet ancien joueur déclare sa flamme à l'OM https://t.co/5qC1OdS0Ll pic.twitter.com/GGaXPgjArf — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

«C’est un moment historique pour nous»

Une déception pour l’OM, mais un bonheur pour Brighton. « Nous n’avons encore rien gagné, mais on est vraiment fier. J’ai dit à mes joueurs avant le match que cette rencontre était plus importante pour nous que pour l’OM, qui a l'habitude de jouer en coupe d’Europe. C’est notre première participation à ce niveau, c’est un moment historique pour nous », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par La Provence .

«Je n’avais jamais vu ça»

L’entraîneur de Brighton a été impressionné par l’ambiance du Falmer Stadium face à l’OM : « L’atmosphère durant le match était incroyable, on a joué à 12 avec nos supporters. Je n’avais jamais vu ça. C’est très important car on aura deux matchs en moins à disputer. J’ai compris que nous méritions mieux après le deuxième but marqué par l’OM à l’aller. On a tout changé depuis ce moment : la mentalité, la confiance… »

«C’est une victoire que je dédie aux anciens joueurs de Foggia»