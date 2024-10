«Il a tout», l’OM a trouvé sa perle rare !

Thomas Bourseau

Entre l’Olympique de Marseille et Pierre-Emile Hojbjerg, la collaboration n’aurait pas pu mieux commencer. Le milieu de terrain de 29 ans prêté avec option d’achat de 13,5M€ par Tottenham s’est rapidement adapté à la philosophie de jeu de Roberto De Zerbi. Au point de déjà devenir le patron de l’OM dans l’esprit de Daniel Riolo.

Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont clairement pas chômé pendant le mercato estival. Le président de l’OM et son conseiller sportif ont mené à bien pas moins de douze dossiers dans le sens des arrivées. Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Elye Wahi et bien d’autres ont déposé leurs valises à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, un élément a totalement changé le visage de l’OM depuis sa signature : Pierre-Emile Hojbjerg (29 ans).

OM - PSG : De Zerbi lance le Classique ! https://t.co/AdORCwBs7A pic.twitter.com/LkFAhWr1ag — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

Le milieu de terrain danois passé par le Bayern Munich et Tottenham notamment a transformé l’entrejeu de l’Olympique de Marseille et est tout bonnement indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi qui l’a déjà utilisé en tant que défenseur central avant la trêve internationale en raison de la pénurie de joueurs dans ce secteur. Daniel Riolo a été bluffé par la performance de Pierre-Emile Hojbjerg dimanche soir à Montpellier, lui qui a notamment inscrit son premier but sous les couleurs de l’OM. L’éditorialiste de RMC n’a pas mâché ses mots. « Le problème qui n’est pas un problème, mais qui doit ne plus jamais changer même si ça n’a été fait qu’une fois : Hojbjerg il est au milieu. Il est patron. C’est le meilleur joueur de l’OM cette saison ».

L’OM a surclassé Montpellier à La Mosson dimanche soir (5-0) et a au passage engendré le licenciement de Michel Der Zakarian, désormais ex-coach du MHSC. Daniel Riolo l’assure, Pierre-Emile Hojbjerg est un joueur complet à ses yeux. « C’était Greenwood au tout début, sur la durée, c’est lui. Il très fort, très bon milieu de terrain, c’est lui le patron et c’est lui qui fait le tri dans tout. Il est impeccable, la mentalité, les pieds, la tête, les jambes, il a tout ».