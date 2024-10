Greenwood : Il pointe le «vrai problème» de l’OM !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille était attendu au tournant pour ce choc face au Paris Saint-Germain programmé en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Et c’est un nouveau rendez-vous manqué pour les Phocéens (0-3), qui n’ont même pas pu compter sur Mason Greenwood, pourtant leur plus grande star depuis le début de la saison.

Les grands joueurs répondent présent dans les grands matchs. Pour le premier Classico de la saison, tous les yeux étaient tournés vers Mason Greenwood et l’OM, qui semblaient enfin capables de venir gêner le PSG. Mais il n’en a été rien, puisque les Marseillais ont une nouvelle fois sombré et sont déjà distancés au classement avec six points de retard sur leur adversaire.

Où était Greenwood ?

L’ailier anglais est tout particulièrement pointé de doigt après ce revers cuisant. S’il traverse une période de moins bien après des débuts tonitruants, Mason Greenwood semblait être le joueur capable de renverser la situation en faveur de l’OM. Il n’a finalement jamais semblé avoir un réel impact sur la rencontre et même son replacement défensif a laissé à désirer.

« Il ne participe pas au jeu quand il n'a pas le ballon et quand l'équipe n'a pas le ballon »

Le constat de Florent Gautreau au micro de RMC Sport et sans appel pour la star de l’OM. « Greenwood ne participe pas au jeu quand il n'a pas le ballon et quand l'équipe n'a pas le ballon » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport. « Le vrai problème, outre le fait qu'il n'ait pas fait les efforts face au PSG, c'est le changement depuis le début de saison. Ce qui est assez inquiétant, c'est le calcul. Qu'il considère ce qu'il peut le faire ».