Gattuso le régale à l’OM, il déballe tout

Milieu relayeur à vocation plutôt offensive par le passé, Jordan Veretout a reculé d’un cran depuis son arrivée à l’OM à l’été 2022. Cependant, dès sa prise de fonctions à l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a changé cela pour le plus grand bonheur de l’international français qui a tout déballé à l’AFP.

Jordan Veretout n’est pas un simple milieu défensif récupérateur. Du moins, pas aux yeux de Gennaro Gattuso. Plus d’un mois après l’arrivée du technicien italien sur le banc de touche de l’OM, on peut déjà noter certains axes de jeu clairs mis en place par le champion du monde 2006. Et il en va de même au niveau de l’utilisation de joueurs distincts.

«Depuis que je suis à Marseille, on me donnait un autre rôle»

Notamment avec Jordan Veretout. Perçu comme un joueur particulièrement défensif et utilisé de la sorte jusqu’à la venue de Gennaro Gattuso à l’OM, Veretout évolue plus haut sur le terrain. De quoi le remplir de joie. « Mon jeu c'est ça, c'est d'être plus haut sur le terrain, me projeter vers l'avant, accompagner les actions. Depuis que je suis à Marseille, on me donnait un autre rôle. Je ne critique pas, j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé. Mais c'est sûr que mon jeu est basé sur la projection, la dernière passe, marquer des buts » . a confié Veretout à l’occasion d’un entretien accordé à l’AFP .

«Depuis deux ou trois matchs, ça revient un peu, je n'ai pas tout perdu»