OM : Après la crise, un joueur promet du lourd

Benjamin Labrousse

9ème de Ligue 1 avant la réception de Lille (ce samedi, 21h) mais avec un match en moins, l’OM se trouve tout de même assez loin de ses objectifs initiaux. Mais alors que l’arrivée de Gennaro Gattuso semble avoir eu un impact positif sur le groupe phocéen, Jordan Veretout estime que Marseille peut encore réaliser une grosse saison.

De quoi sera faite la suite de la saison de l’OM ? Après avoir nagé en pleine tempête en septembre dernier, le club marseillais semble avoir retrouvé un brin de stabilité, notamment depuis l’arrivée sur le banc du sulfureux Gennaro Gattuso.

L’OM a convoqué ses supporters https://t.co/rEUn1WWvxV pic.twitter.com/AAunNMcJlA — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Premier bilan intéressant pour Gattuso à l’OM

Après cinq rencontres, le bilan de deux victoires, un nul, et de deux défaites affiché par le technicien italien laisse place à l’optimisme du côté de l’OM. De son côté, le milieu de terrain Jordan Veretout veut y croire jusqu’au bout.

« On a l'effectif pour »