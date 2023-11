Calvaire à l’OM, un joueur sort du silence

Benjamin Labrousse

Fin septembre, l’OM vivait une lourde crise après que le président marseillais Pablo Longoria décidait de se mettre en retrait de ses fonctions après une réunion houleuse avec les supporters. Si de son côté, Marcelino avait démissionné de son poste d’entraîneur, Jordan Veretout a récemment confié que cet épisode avait marqué les joueurs.

L’OM revient de loin. Si désormais, le club phocéen mené par le sulfureux Gennaro Gattuso tente de se refaire une place au sein des places européennes en Ligue 1, Marseille nageait en pleine incertitude il y a encore quelques semaines.

L’OM a connu une crise fin septembre

Le lundi 18 septembre, Pablo Longoria ainsi que la direction marseillaise rencontrait plusieurs membres des principaux groupes de supporters marseillais. Une réunion qui a été virulente, provoquant par ailleurs le départ de Marcelino et plus tard de Javier Ribalta, mais également une mise en retrait temporaire du président de l’OM.

« Ça a été une période bizarre »