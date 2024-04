Gasset : Domenech donne un coup de main à l’OM !

Thomas Bourseau

La série noire a continué pour Jean-Louis Gasset et son OM sur la pelouse du Benfica Lisbonne jeudi dernier (2-1). Cependant, rien n’est perdu pour l’Olympique de Marseille et sa quête d’un ticket en demi-finale de la Ligue Europa après cette défaite à l’Estadio de la Luz du point de vue de Raymond Domenech. Et ce, pour une raison bien précise.

Les défaites s’empilent à Marseille pour Jean-Louis Gasset. Après avoir débuté son expérience d’intérimaire avec cinq succès de rang, le technicien français vient d’enchaîner la même série, mais à l’inverse. Tout a commencé par une défaite sur la pelouse de Villarreal le 14 mars dernier en 1/8ème de finale retour de Ligue Europa (3-1) après avoir fait le job au cours de la première manche à l’Orange Vélodrome (4-0).

«Le Shakhtar et Villarreal ? Il faut se remettre dans ces conditions»

Néanmoins, contrairement au Stade de la Céramique de Villarreal au tour précédent de C3, l’OM n’a pas autant souffert à l’Estadio de la Luz du Benfica Lisbonne aux yeux de Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a en ce sens conseillé Jean-Louis Gasset pour le quart de finale retour de Ligue Europa à Marseille jeudi prochain. « L'OM doit prendre les exemples des matchs contre Villarreal ou le Shakhtar (Donetsk) pour se qualifier. Sur ces matchs, il s'est passé quelque chose. Il faut se remettre dans ces conditions et dans cet état d'esprit en se disant que Benfica n'est pas plus fort que les autres équipes déjà battues, voire inférieur à Villarreal. Sur ce match aller contre Benfica, je trouve que l'OM a eu des boulevards, de gros espaces, alors que face à Villarreal, à l'extérieur, c'était compliqué de jouer et de ressortir. C'était pareil lors du match entre Benfica et Toulouse ».

«L'OM doit vraiment se rappeler ce qu'ils ont fait de bien»