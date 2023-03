«Frustré» à l'OM, sa demande est refusée par le boss

Amadou Diawara

Positionné en tant que numéro 9 depuis le début de la saison, Alexis Sanchez aimerait redescendre d'un cran pour s'épanouir davantage sur le terrain. Alors que Vitinha a rejoint l'OM cet hiver, l'international chilien espérait qu'Igor Tudor allait répondre à sa requête. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le coach de l'OM a expliqué pourquoi il n'avait pas encore aligné Alexis Sanchez et Vitinha d'entrée.

Depuis le début de la saison, Alexis Sanchez est aligné en tant que numéro 9 par Igor Tudor. Un poste qui ne lui convient pas vraiment, lui qui préfère évoluer en soutien derrière un buteur de fixation. Alors que l'OM a recruté Vitinha lors du dernier mercato hivernal, Alexis Sanchez s'imaginait retrouver son rôle de prédilection et cohabiter avec l'attaquant portugais aux avant-postes. Toutefois, Igor Tudor en a décidé autrement. Vitinha ayant très peu de temps de jeu, et le Chilien restant seul en pointe.

OM : Il clashe le PSG, c'est une «énorme connerie https://t.co/kN0kZ7dcUA pic.twitter.com/qwN6CIHpEo — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Alexis Sanchez est frustré en tant que n°9

Interrogé sur son positionnement dernièrement, Alexis Sanchez a avoué que cette situation ne lui convenait pas : « Parfois je suis frustré, j'aimerais avoir plus de ballons, mais j'essaie de faire ce que l'on veut de moi. C'est un poste assez nouveau, même si je jouais 9 au Barça, mais c'était il y a longtemps et avec des joueurs avec une grosse facilité technique. Je veux être utile, je veux la victoire, tout le temps. Même à l'entraînement je veux m'imposer ».

«Je choisis la solution qui nous permet de gagner plus facilement»