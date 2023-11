Drame pour un joueur de l’OM, Gattuso a un plan

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 8M€ durant le précédent mercato hivernal, Azzedine Ounahi peine à retrouver son meilleur niveau, celui qui lui a permis de briller durant la précédente Coupe du monde avec le Maroc. Néanmoins, cette baisse de régime s'explique par plusieurs facteurs. Y compris un deuil dans son entourage. Gennaro Gattuso compte donc relancer son joueur.

Lors du précédent mercato hivernal, l'OM n'a pas chômé pour se renforcer, déboursant au total 40M€ pour trois recrues dont Azzedine Ounahi, arraché à Angers pour 8M€. Un joli coup sur le papier puisque l'international marocain sortait d'une magnifique Coupe du monde durant laquelle il avait même impressionné l'actuel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Cependant, depuis le début de saison, Ounahi est méconnaissable.

Ounahi a perdu un proche

Et pour cause, d'une part, l'ancien Angevin souffre d'une blessure au dos, mais surtout, comme le révèle La Provence , Azzedine Ounahi a été frappé par un deuil dans son entourage proche, à savoir le footballeur Oussama Falouh, victime d'un accident de la route. Et bien évidemment, cette situation n'a rien arrangé le joueur de l'OM dont le moral était déjà en berne après une première partie de saison décevante.

Gattuso veut le relancer