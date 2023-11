«C’était cruel»… Marcelino a vécu un cauchemar à l’OM

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM durant l’été, Marcelino ne sera finalement resté sur le banc de touche olympien que quelques semaines. Cela aura tout de même laissé assez de temps à l’Espagnol pour connaitre une grand désillusion avec l’élimination en Ligue des Champions. Un revers face au Panathinaïkos qui a marqué l’ancien entraîneur de l’OM.

3ème de Ligue 1 la saison dernière, l’OM a terminé derrière le PSG et le RC Lens. Une place qui n’a pas permis au club phocéen de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Les joueurs de Marcelino ont alors dû passer par le 3ème tour préliminaire avant un possible barrage. Mais c’est terminé dès la 1ère étape avec une élimination contre le Panathinaïkos au terme d’un terrible scénario puisque ça s’est terminé aux tirs au but.

OM : Longoria annonce deux recrues en direct ? https://t.co/sBn12ZFjuI pic.twitter.com/nHATQH9UJl — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Ça n’a pas seulement été injuste, c’était cruel »

Si Marcelino n’est aujourd’hui plus l’entraîneur de l’OM, l’Espagnol a mal vécu cette élimination contre les Grecs. Dans un entretien pour El Mediterraneo , celui qui officie désormais à Villarreal a fait savoir : « Le résultat du match contre le Panathinaïkos, la façon dont nous avons été éliminés, ça n’a pas seulement été injuste, c’était cruel. Je pense que c’était très cruel. Mais c’est le football ».

