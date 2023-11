Vente OM : «C’est acté», un énorme projet est annoncé à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, la vente de l'OM continue d'alimenter la chronique. Thibaud Vézirian, qui ne cesse de répéter que tout est bouclé depuis près de trois ans, en rajoute une couche, précisant que «le projet OM est énorme» et que «le deal est acté et scellé».

Depuis quasiment trois ans, la vente de l'OM ne cesse d'être commentée. Mais ces dernières semaines, le dossier a été relancé par plusieurs médias dont Canal+ qui assurait récemment que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre le club phocéen dès le mois de janvier. Des informations qui vont dans le sens de ce qu'annonce Thibaud Vézirian depuis plusieurs mois. Par conséquent, le journaliste ne manque pas de s'enflammer et annonce un très gros projet à l'OM.

«Le projet OM est énorme»

« Le projet OM est énorme. La vente prochainement officielle ? Ce n’est pas qu’à écouter, puisque Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, même L’Equipe commence à laisser penser qu’il pourrait y avoir de façon inéluctable une cession », lance-t-il sur sa chaîne Twitch , avant d'en rajouter une couche.

«Le deal est acté et scellé»