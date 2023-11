Vente OM : La grande annonce de l'Arabie Saoudite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs années, le journaliste Thibaud Vézirian ne cesse d'évoquer un départ de Frank McCourt et une vente de l'OM. Selon lui, le club marseillais pourrait prochainement passer sous pavillon saoudien. Et pour étayer ses propos, le journaliste a publié un message venant d'un émissaire saoudien sur les réseaux sociaux.

Vendra ou ne vendra ? L'avenir de Frank McCourt continue d'agiter les foules. Surtout depuis que David Berger, journaliste pour Canal +, a évoqué des discussions avancées entre le propriétaire de l'OM et des investisseurs saoudiens. Selon lui, un accord entre les deux parties pourrait être trouvé dès le mois de janvier. Journaliste, Thibaud Vézirian a confirmé cette information à de nombreuses reprises sur sa chaîne Twitch .

« Tout est déjà joué »

« En réalité, tout est déjà joué, on le sait et on le voit Ce qui devient grotesque, c’est quand on sait toutes les péripéties expliquées depuis 3 ans concernant ce dossier de l’Olympique de Marseille et cette vente. Il n’y a pas de situation plus compliquée que tout ce qui s’est passé autour de l’OM. Donc, c’est vraiment un clin d’œil très drôle. À l’arrivée, bien sûr, on dira que l’Olympique de Marseille finalement va se faire en un ou deux mois, après des négociations » avait-il déclaré il y a quelques semaines. Malgré tout, de nombreux supporters de l'OM se montrent dubitatifs.

Le message d'un émissaire saoudien