De Zerbi - OM : Une grosse inquiétude balancée en direct !

Après la lourde défaite concédée par l’OM à domicile vendredi soir contre l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a clairement indiqué qu’il était prêt à quitter le club. Des propos qui ont fait l’effet d’une bombe, et Daniel Riolo a confirmé une véritable menace pour l’avenir du coach italien sur le banc de l’OM si la situation ne s’améliore pas.

« Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire ». Voilà les propos lâchés par Roberto De Zerbi vendredi soir après la défaite de l’OM au Vélodrome face à l’AJ Auxerre (1-3), et l’ancien entraîneur de Brighton menace donc de quitter ses fonctions, lui qui a été nommé sur le banc du club phocéen l’été dernier. Mais faut-il vraiment croire à ce scénario catastrophe pour l’OM ?

« Inquiétant »

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a décrypté ces propos de Roberto De Zerbi et confirme une inquiétude dans ce dossier : « L'attitude après-match, pendant, au milieu, on est à 11 matchs, j'ai l'impression qu'on a déjà usé beaucoup d'éléments qui sont censés redynamiser un groupe : la colère à la mi-temps, les coups de pied à droite à gauche dans les bouteilles, les sacs et les machins, l'annonce qu'on va pas lâcher, qu'on est là etc, pour arriver à l'ultime, "si c'est moi le problème, je m'en vais, je ne demande pas de tunes". Merde, après onze matchs, ça tombe déjà ça. Si ça tombe déjà après onze matchs, ça traduit un désarroi qui est terrible. C'est le ressort ultime pour mettre les joueurs face à leur glace, et qu'ils se disent que c'est leur faute. Je vais pas dire que c'est inquiétant... », constate Riolo.

« J’avais un doute... »

« Son adaptation à la Ligue 1, j'avais un doute là dessus. mais ça c'était dès cet été, donc il va falloir qu'il aille très vite pour s'adapter, parce qu'il est évident qu'il ne peut pas proposer ce qu'il a proposé vendredi », poursuit le chroniqueur de l’After Foot au sujet de Roberto De Zerbi. Reste à savoir si l’OM a de quoi s’inquiéter dans ce dossier.