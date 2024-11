De Zerbi : L’OM répond cash pour son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe vendredi soir en conférence de presse, puisque l'entraîneur italien de l'OM a clairement indiqué qu'il était prêt à quitter ses fonctions au club si son équipe ne s'améliore pas. Et certains joueurs marseillais se sont exprimés après ces déclarations choc.

« Si c'est moi le problème, je dois partir. L'argent, je m'en fous. Ce que je recherche, c'est la gratification du travail ». Voilà les propos lâchés par Roberto De Zerbi vendredi soir en conférence de presse après la défaite de l'OM contre l'AJ Auxerre (1-3), la deuxième consécutive au stade Vélodrome pour le club phocéen qui s'était déjà lourdement incliné face au PSG il y a 15 jours (0-3). De Zerbi menace donc de quitter l'OM, et ses joueurs ont tenu à réagir à ces propos.

Balerdi soutient De Zerbi

Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM, a assuré la défense de De Zerbi : « Non, ce n'est pas lui, c'est nous, les joueurs. On doit prendre nos responsabilités. On doit faire les efforts, tout donner, y mettre du cœur. On doit s'engager davantage pour jouer ici et tourner la page », a indiqué le défenseur argentin en zone mixte après la rencontre.

« C'est le coup de l'émotion »

Même son de cloche pour Ismaël Koné, le milieu de terrain de l'OM, qui ne croit pas à un départ de Roberto De Zerbi : « Non, je pense que c'est le coup de l'émotion. Cette défaite, surtout à domicile, fait très mal, autant pour les joueurs que pour le staff. Comme vous le savez, c'est un passionné, donc forcément ça le touche. Parfois, c'est peut-être sur le coup de l'émotion », a-t-il confié.