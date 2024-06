De Zerbi : Ça va se clasher à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Attendu comme le prochain entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi ne débarquera toutefois pas tout seul sur la Canebière. En effet, l’Italien sera accompagné de son compatriote, Giovanni Rossi. Ce dernier devrait devenir le futur directeur technique de l’OM. Alors que les deux hommes se connaissent très bien, c’est parfois électrique entre eux.

L’organigramme de l’OM va connaître quelques modifications en cette intersaison. Alors qu’on retrouve bien évidemment Pablo Longoria et Mehdi Benatia comme président et conseiller sportif, Roberto De Zerbi va lui arriver en tant qu’entraîneur. L’Italien sera d’ailleurs suivi par l’un de ses compatriotes dont il est très proche : Giovanni Rossi. Il devrait débarquer à l’OM comme directeur technique.

« On les entendait souvent se crier dessus tous les deux »

Ayant connu Roberto De Zerbi et Giovanni Rossi à Sassuolo, Grégoire Defrel s’est confié sur la relation entre les deux hommes. Il raconte ainsi : « Depuis le vestiaire, on les entendait souvent se crier dessus tous les deux, le coach poussait des gueulantes dans son bureau quand il n'avait pas ce qu'il voulait, idem avec les jardiniers d'ailleurs, mais tout était oublié avec une belle victoire ».

« Il connaît les caractéristiques des joueurs recherchés par Roberto »