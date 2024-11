De Zerbi annonce «un joueur très fort» à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En grande difficulté face au PSG (0-3) le week-end dernier, Mason Greenwood a parfaitement réagi sur la pelouse de Nantes (2-1). Une semaine après sa sortie dès la mi-temps, l’attaquant anglais a contribué à la victoire de son équipe, dauphine du PSG au classement. De quoi ravir Roberto De Zerbi qui ne s’était pas montré tendre à son égard.

Ce fut l’un des recrutements marquants de l’été du côté de l’OM, et celui qui a sans doute fait le plus débat. N’entrant pas dans les plans de Manchester United depuis la plainte de sa compagne pour violences sexuelles et physiques en 2022, Mason Greenwood a atterri à Marseille dans le cadre d’un transfert à 30M€ hors bonus. Rapidement, l’ailier anglais a montré l’étendue de son talent sous ses nouvelles couleurs, loin d’être perturbé par les remous créés par son arrivée, avant de se faire plus discret.

De Zerbi pas tendre avec Greenwood après le PSG

Le week-end dernier, Mason Greenwood était même sorti dès la mi-temps du choc entre l’OM et le PSG (0-3), Roberto De Zerbi ne cachant pas sa déception. « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour, regrettait l’entraîneur italien. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. (...) C'est un bon joueur mais j'en attendais plus de lui ce soir. » La réponse de l’attaquant n’a pas traîné.

« C'est un joueur engagé et qui donne tout »

Buteur face à Nantes (2-1), Mason Greenwood a permis aux siens de décrocher une victoire importante, sa septième réalisation synonyme de deuxième place au classement derrière le PSG. « J'étais surpris par Greenwood la semaine dernière, car il n'avait pas bien joué, il n'avait pas joué selon ses standards, a analysé dimanche soir Roberto De Zerbi. C'est un joueur engagé et qui donne tout. C'est un joueur très fort et qui fait la différence avec l'OM. »