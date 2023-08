Critiqué, le vestiaire de l'OM vole à son secours

Thibault Morlain

Ce mercredi, l'OM s'est incliné à domicile face au Bayer Leverkusen (1-2). Une rencontre durant laquelle Pau Lopez a été pointé du doigt, lui qui a notamment encaissé un corner direct. Les critiques ont alors commencé à fuser à l'encontre du gardien de l'OM, mais voilà que Jonathan Clauss a tenu à voler au secours de son coéquipier.

Avant sa rencontre importante face au Panathinaïkos, l'OM ne se rassure pas forcément. En effet, le club phocéen a perdu en amical contre le Bayer Leverkusen (1-2). Titulaire dans les buts, Pau Lopez n'était clairement pas inspiré face au club allemand. Mais le gardien de l'OM peut compter sur le soutien de ses coéquipiers.

« Il y a des jours avec et des jours sans »

Jonathan Clauss a ainsi pris la défense de Pau Lopez après la rencontre. Rapporté par RMC , le défenseur de l'OM a confié : « On lui a parlé. Il y a des jours avec et des jours sans. Ce n’est pas pour autant qu’on va lui tomber dessus, au contraire ».

« On ne va pas lui tomber dessus »