Un crack de l’OM comparé à une légende, ça promet du lourd

La préparation d’avant-saison est l’occasion parfaite pour les jeunes talents de se montrer. A l’OM, Emran Soglo l’a visiblement parfaitement compris. Profitant de la confiance de Marcelino durant les matchs amicaux, le joueur anglais fait preuve de très bonnes qualités. A seulement 18 ans, Soglo impressionne et un avenir radieux lui est d’ailleurs promis.

Très actif sur le marché des transferts, l’OM a déjà fait venir plusieurs joueurs cet été. Mais l’effectif de Marcelino est encore loin d’être au complet. Forcément, durant cette préparation, il faut alors trouver des solutions pour disputer les matchs amicaux. Au poste d’arrière gauche, alors que Renan Lodi est encore un peu juste, c’est Emran Soglo qui a dépanné. Milieu de terrain, l’Anglais de 18 ans s’est donc retrouvé sur le côté de la défense olympienne et il s’en est très bien sorti.

Soglo convainc l’OM

Emran Soglo a fait bonne impression durant les matchs amicaux de l’OM, à tel point qu’il aurait chamboulé les plans de Pablo Longoria au mercato. En effet, alors que le club phocéen pensait initialement à recruter encore deux latéraux, voilà que l’OM n’en chercherait désormais plus qu’un, considérant que Soglo pourrait dépanner au cours de la saison à ce poste.

