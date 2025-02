Corruption : L’OM plombé par Longoria ?

Axel Cornic

La stratégie adoptée par l’Olympique de Marseille envers l’arbitrage, qui a notamment mené aux lourdes suspensions pour Mehdi Benatia, Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, est loin de faire l’unanimité. Certains pensent même qu’elle est nocive pour la stabilité de l’équipe, qui réalisait jusque-là une saison plutôt satisfaisante.

Le craquage de Pablo Longoria n’est que le dernier épisode de la guerre menée par l’OM contre l’arbitrage. Il ne faut en effet pas oublier qu’en janvier dernier, Mehdi Benatia avait déjà été suspendu trois mois à cause de problèmes en marge d’un match de Coupe de France face au LOSC. Cela avait d’ailleurs désinhibé les Marseillais, qui ont depuis régulièrement pointé du doigt certaines erreurs dont ils ont estimé avoir été victimes.

« Tu es dans cette spirale, où tu prends tout négativement »

Joueur de l’OM de 1980 à 1994, Éric Di Meco pense toutefois que cette attitude n’est pas vraiment la bonne. « On se monte le mou depuis le début de la saison sur des erreurs d’arbitrage plus ou moins avérées. Tu es dans cette spirale, où tu prends tout négativement » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport.

« Cette histoire d’arbitrage donne des excuses aux joueurs ! »

« Là ça pète et tu prends cette suspension (...) j’espère que ça va faire rentrer tout le monde dans le rang, parce qu’il y a une répercussion sur l’équipe » a poursuivi Éric Di Meco. « Cette histoire d’arbitrage donne des excuses aux joueurs ! Si tu entends autour de toi que quand tu as perdu c’est à cause de l’arbitre, tu ne te remets plus en question ».