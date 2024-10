Clash à l’OM, il dénonce un comportement «indigne»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie cet été, Chancel Mbemba est finalement resté, mais n’a pas été réintégré au groupe professionnel. L’international congolais, mis à pied par deux fois par le club, a récemment saisi la commission de discipline de la LFP. Un comportement « indigne » de la part de Marseille, selon l’ancien sélectionneur de la RD Congo Claude Leroy.

Comme Samuel Gigot, Jordan Veretout et Pau Lopez, Chancel Mbemba a passé l’été à s’entraîner avec la réserve de l’OM. Ne comptant pas sur lui cette saison, le club l’a invité à trouver une porte de sortie, mais le défenseur âgé de 30 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, est finalement resté. Deux fois mis à pied par Marseille, une première fois pour un accrochage avec Ali Zarrak, et une deuxième pour avoir refusé de se rendre à des examens médicaux, l’international congolais (85 sélections) a récemment saisi la commission de discipline de la LFP, lui qui n’a toujours pas été réintégré au groupe professionnel, comme indiqué par La Provence.

«Ça a été un acharnement sur lui»

« La situation de Mbemba à l’OM a vraiment été exagérée », a confié Laetitia Dembo, journaliste à la Radio Télévision Nationale Congolaise, auprès de Foot Mercato. « Ça a été un acharnement sur lui puisqu’il ne sait pas vraiment s’exprimer en français, c’est pour ça que l’affaire a traîné au club (par rapport à ses conflits avec les dirigeants, ndlr). La Ligue l’a même soutenu dans cette affaire, ça prouve bien que l’OM en fait bien trop dans ce dossier. Et je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas avec Marseille, il a toujours été performant en défense centrale. »

«Ce comportement de l’OM à son égard est indigne»

Claude Leroy, sélectionneur de la RD Congo entre 2004 et 2006, puis 2011 et 2013, est lui aussi outré par le comportement de l’OM vis-à-vis de Chancel Mbemba : « C’est invraisemblable d’arriver à une telle situation. Chancel, c’est quelqu’un d’extrêmement facile à gérer, qui est toujours prêt à tout donner. Ce comportement de l’OM à son égard est indigne. Cela m’étonne même de quelqu’un comme Pablo Longoria, une telle attitude. Ou alors ça veut dire qu’il n’y a plus que le fric qui compte et que l’humain, on l’oublie complètement. »