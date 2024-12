«Choquant» : Pablo Longoria se fait chahuter à l’OM et hallucine

Jean de Teyssière

Quelques mois avant sa nomination à la tête de l'OM, Pablo Longoria débarquait au club en tant que directeur sportif. Une arrivée marquée par le début de crise qui se préparait du côté du club phocéen mais également par la défiance de la part des employés phocéens. Une défiance qu’il a trouvé choquante.

Depuis que Pablo Longoria est devenu président de l’OM, le club est devenu très actif sur le mercato. Cette année, une dizaine de joueurs ont été recrutés et Pablo Longoria en est un grand artisan. Mais à son arrivée, les choses étaient loin d’être faciles.

Rabiot sur Pogba à l'OM : une arrivée qui pourrait bouleverser la Ligue 1 ? Le tempo est donné ! ⚽️

➡️ https://t.co/G8oMpvjoli pic.twitter.com/EAnhjLe1FV — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

«Je maintiens tous les gens en place»

Dans l’émission Zack en roue libre sur Twitch, Pablo Longoria, le président de l’OM, se souvient de ses premiers pas à Marseille : « A mon arrivée, ça a été compliqué car c’était l’époque Covid. Ça a conditionné beaucoup le travail, les relations sociales. Mais quand j’arrive dans un club, je maintiens d’abord tous les gens en place. Parce que je trouve que ce serait tellement injuste de ne pas le faire. Comme j’ai vécu ça à Newcastle, je ne veux pas que ça arrive à d’autres. »

«C’était choquant»

« Par contre, au premier rendez-vous, ça s’est très mal passé. J’ai dit aux gens en place: ‘Je vais vous respecter, vous donnez une opportunité’. Je l’ai joué un peu cool. Et eux ils m’ont dit: ‘Ah non, on ne veut pas t’écouter. On travaille très bien, tu ne vas pas venir ici nous apprendre notre travail’. Bienvenue à Marseille (sourire) (…) Pour moi, c’était choquant, confesse Longoria. Après tu te mets une cuirasse pour travailler et tu deviens beaucoup plus direct... »