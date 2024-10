C’est annoncé, l’OM va «faire mal» au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

3ème de Ligue 1, l’OM accueille le PSG au Vélodrome ce dimanche soir. Si à l’instar des précédents Classique, le club parisien est favori sur le papier, l’ancien joueur des deux clubs Lorik Cana estime que la formation de Roberto De Zerbi a les armes nécessaires pour faire mal à celle de Luis Enrique.

Le premier Classique de la saison approche à grands pas. Ce dimanche soir, l’OM accueille son plus grand ennemi au Vélodrome. Fort d’un mercato estival ambitieux ainsi que l’arrivée d’un entraîneur très compétent en la personne de Roberto De Zerbi, Marseille veut croire à un bon résultat face au PSG.

L’OM peut y croire face au PSG

Alors que l’OM ne pointe qu’à trois points de son grand rival, les supporters marseillais y croient plus que jamais. Pour certains d’entre eux, le rapport de force s’est équilibré avec le PSG, et cette année pourrait être la bonne pour Marseille. Passé par l’OM et par le PSG, Lorik Cana a analysé ce choc.

« C’est bien ce qu’a mis en place l’OM sur ce début de saison »

« C’est pas forcément la bonne année, mais en tout cas il y aura du spectacle et une ambiance extraordinaire. C’est bien ce qu’a mis en place l’OM sur ce début de saison. Mais ça ne veut pas dire que ça sera un Classique plus serré, mais au moins l’OM a des armes pour faire mal au PSG », a ainsi confié l’Albanais au micro de Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi.