Avec Gattuso, l’OM annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est sur le bon chemin. Après un match nul prometteur face à Brighton jeudi soir en Ligue Europa (2-2), Gennaro Gattuso a obtenu sa première victoire face au Havre ce dimanche (3-0). Pour Pierre-Emerick Aubameyang, son équipe monte en puissance. Le buteur gabonais ne perd pas de vue son objectif premier, à savoir atteindre le podium.

L'OM a rendu une copie presque-parfaite ce dimanche. L'équipe marseillaise a vaincu Le Havre sur sa pelouse ce dimanche grâce à des buts d'Arouna Sangante (c.s.c), Ismaïla Sarr et de Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Gattuso a pris une décision pour ce retour attendu https://t.co/Aef9hHr9fd pic.twitter.com/QMamT3voBy — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

« On est en bonne voie »

Auteur de son premier but en championnat, l'international gabonais est apparu de bonne humeur en zone mixte. Le joueur est ravi de la performance réalisée par son équipe. « On est en bonne voie, c’est le chemin à prendre. Je sais que l’on peut encore progresser » a lâché Aubameyang devant les journalistes.

L'OM ne cache pas ses ambitions