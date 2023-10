Avant d’affronter l’OM, il interpelle la star de Gattuso

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang ne traverse pas la période la plus prolifique de sa riche carrière en termes de buts marqués depuis son arrivée à l’OM. Néanmoins, à l’approche du choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille, Adrien Thomasson craint l’attaquant de Gennaro Gattuso.

Certes, Pierre-Emerick Aubameyang n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l’OM à l’intersaison en provenance de Chelsea. Pour autant, Adrien Thomasson a une certaine appréhension en marge du Lens - OM programmé le 12 novembre.

«Il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste»

« Depuis qu’il est revenu à l’OM, c’est un joueur très intelligent, de par ses déplacements. Il est toujours à la limite du hors-jeu et pour un défenseur, c’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Et puis il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste et c’est pour ça qu’il a marqué autant de buts dans sa carrière ». a reconnu le milieu offensif du RC Lens sur le plateau de Prime Video dimanche soir.

«Vitinha ? Aubameyang pour moi est beaucoup plus dangereux»