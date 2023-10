OM - OL : Le récit glaçant d’une victime des incidents

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus du bus des joueurs de l'OL, ceux des supporters lyonnais ont également été caillassés aux abords du Stade Vélodrome et ils ont vécu des scènes effrayantes comme le racontent l'un des chauffeurs, ainsi qu'un fan des Gones présent dans l'un des bus. Et leur récit en dit long sur la peur qu'ils ont pu ressentir.

Une nouvelle soirée de Ligue 1 a été ternie par le comportement de certains supporters. En effet, aux abords du Stade Vélodrome, le bus des joueurs de l'OL a été caillassé et Fabio Grosso a notamment été touché. Mais ce n'est pas tout puisque les bus des supporters ont également été caillassés avant d'arriver dans l'enceinte marseillaise. L’un des chauffeurs raconte ce qu'il a vécu.

«J’ai été effrayé»

« J’ai été effrayé. Tout s’est bien déroulé jusqu’à l’arrivée à proximité du stade Vélodrome. Les premiers cars se sont faits caillasser avec des jets de pierres, des fusées artisanales », explique pour RMC , avant que Farid, qui était présent dans l'un des bus, fasse également son récit de la soirée.

«Je me suis senti en insécurité»