Aubameyang - OM : La NBA s’invite à Marseille ?

À l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a fait trembler les filets à 30 reprises la saison dernière. Au passage, le désormais nouvel attaquant d’Al-Qadsiah est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa. De quoi donner des idées de cadeau à la NBA au groupe de l’Olympique de Marseille.

Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit 30 buts et 11 passes décisives en une seule saison passée à l’OM. Saison au cours de laquelle les joueurs de l’Olympique de Marseille se sont hissés jusqu’au stade des demi-finales de la Ligue Europa. Aubameyang est même devenu le meilleur buteur de l’histoire de la compétition par la même occasion.

L’OM offre une bague à Aubameyang pour son statut de meilleur buteur de l’histoire de la C3

En fin de saison dernière, le vestiaire de l’OM a décidé d’honorer leur avant-centre, qui a depuis mis les voiles vers l’Arabie saoudite et Al-Qadsiah. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut voir Amine Harit tenir le discours suivant avec l’ensemble du groupe de l’OM. « Tous en équipe, on a offert un cadeau à quelqu’un qui a cette année eu une saison incroyable. Nous avons décider de t’honorer avec ce trophée ».

«Les gars, vous êtes des bandits»

Quel trophée ? Une bague customisée à l’honneur de Pierre-Emerick Aubameyang comme les bagues de champions NBA outre-Atlantique. Un geste qui n’a pas manqué de fortement émouvoir le principal intéressé. « Les gars, vous êtes des bandits. Franchement, je suis quelqu’un de très émotif. C’est super dur de parler. Vous allez vous en rendre compte quand vous serez plus vieux, parce que vous êtes jeunes encore. Vous savez tous que je suis plus proche de la fin que du début ».

«Ce cadeau, c’est un truc de fou»

Submergé par l’émotion, Pierre-Emerick Aubameyang a parlé à coeur ouvert à ses désormais ex-coéquipiers de l’OM. « Tomber sur un groupe où franchement tu passes des moments de fou. Je vous remercie sincèrement du fond du coeur. Ça a été une saison super dure pour tous. Et je pense que tout le monde a souffert cette année. Mais, c’est ça qui nous rend plus fort. Et ce cadeau, c’est un truc de fou. Je suis vraiment content de vous avoir connu cette saison. Franchement, du fond du coeur, merci beaucoup ». À présent, le numéro un de la Ligue Europa relèvera un nouveau challenge en Arabie saoudite.