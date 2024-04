Après l’OM, nouveau clash entre Guendouzi et Tudor ?

Thibault Morlain

Désormais à la Lazio, Matteo Guendouzi a dernièrement retrouvé un entraîneur qu’il connait bien en la personne d’Igor Tudor. Entre les deux hommes, le courant n’était pas passé à l’OM et des tensions avaient même éclatées. Voilà que le scénario se répèterait désormais en Italie avec un nouvel accrochage entre Guendouzi et Tudor.

Entraîneur de l’OM la saison dernière, Igor Tudor s’était accroché avec plusieurs de ses joueurs. Il y a notamment eu certaines étincelles entre le Croate et Matteo Guendouzi. Au fil des matchs, le milieu de terrain avait même été relégué au second plan, n’entrant pas dans les plans de Tudor. Alors que Guendouzi a fini par quitter l’OM, le voilà de nouveau sous les ordres d’Igor Tudor, cette fois à la Lazio.

Ça chauffe entre Guendouzi et Tudor ?

Et après ce qui est arrivé à l’OM, ce n’est toujours pas l’amour fou entre les deux hommes. Alors qu’on a pu assister à certaines tensions précédemment, Il Messaggero révèle que Matteo Guendouzi et Igor Tudor se seraient accrochés, sans préciser la nature de l’altercation, lors d’un entraînement de la Lazio après la défaite contre l’AS Rome.

Attention aux conséquences !

Et voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour Matteo Guendouzi à la Lazio. Le média transalpin fait savoir que désormais, l’international français pourrait être écarté par Igor Tudor. Mais ce n’est pas tout puisque Guendouzi pourrait également à terme être vendu par le club romain. A suivre…