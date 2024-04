Vente OM : La mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très actif sur le sujet lié à la vente de l'OM, Thibaud Vézirian en a remis une couche lors de ses différents lives sur Twitch. Le journaliste a confirmé le départ prochain de Frank McCourt. Ce dernier se refuse à dévoiler une date pour l'officialisation, mais celle-ci pourrait avoir lieu avant la fin de la saison.

Thibaud Vézirian ne dévie pas de sa trajectoire. Malgré les nombreux démentis de Pablo Longoria, de Frank McCourt, le journaliste ne cesse de confirmer la vente de l'OM. Il y a quelques jours, lors de l'un de ses lives Twitch, il a encore confirmé la tendance.

« J’ai encore eu une confirmation ce matin »

« J’ai encore eu une confirmation ce matin que la vente était acquise et que l’officialisation était proche, je n’avais pas besoin de cela, mais cela fait plaisir. Les feux sont verts, mais ce sont les affaires et on n’est pas à l’abri d’un changement » a déclaré Thibaud Vézirian. Malgré les critiques sur son travail, le journaliste défend sa position, mais aussi ses sources. Par contre, il refuse de dévoiler une date. Même si dernièrement, il a laissé entendre que la vente pourrait être officialisée avant la fin du mois de juin.

« Je ne donne pas mes avis, je donne mes informations »