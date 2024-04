Catastrophe pour cette recrue de l'OM ? Le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Quentin Merlin n'a pas terminé le quart de finale aller de Ligue Europa face au Benfica. Arrivé à l'OM cet hiver, l'arrière gauche est sorti sur blessure à la fin de la première période. L'ancien nantais souffre d'une grosse entorse de la cheville. Un moindre mal pour le joueur, qui est d'ores et déjà forfait pour le match retour jeudi prochain.

Grande inquiétude à Marseille ce jeudi soir. Au-delà de la défaite face au Benfica (2-1), l'OM redoutait une grave blessure pour Quentin Merlin, touché à la cheville à la fin de la première période et aperçu en béquilles à la fin de la rencontre.

OM : Riolo se lâche sur un joueur de Gasset https://t.co/lnSdbX0oS2 pic.twitter.com/zzP4naamHI — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

L'inquiétude de Gasset

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset avait fait un point sur l'état de santé de sa recrue. « C'est la cheville ou le genou ? Cheville. Elle était déjà enflée à la mi-temps, elle avait gonflé. C'est grave ou trop tôt pour le savoir ? En ce moment, il n'y a pas de blessure qui se guérisse en 48 heures, je vous le dis » a confié le coach de l'OM.

Plus de peur que de mal pour Merlin