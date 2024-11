Affaire Papin : Un ancien joueur de l’OM se lâche

Arnaud De Kanel

Depuis sa prise de poste en tant que conseiller sportif à l'OM, Medhi Benatia semble avoir trouvé ses repères dans l’organigramme du club, aux côtés du président Pablo Longoria. À ses côtés, Ali Zarrak, véritable bras droit de l’ancien international marocain, assurait également jusqu’à récemment une mission de supervision au centre de formation. Cependant, des tensions ont fait surface : un différend notable entre Zarrak et Jean-Pierre Papin, l’entraîneur de l’équipe réserve, a finalement mené à la réaffectation de Zarrak dans l’organigramme. Ironie du sort, son ami et ancien Olympien, Bouna Sarr, l'avait mis en garde contre ce type de difficultés en interne.

L’OM traverse une nouvelle zone de turbulences en coulisses. Figure emblématique du club et actuellement entraîneur de l’équipe réserve, Jean-Pierre Papin a brisé le silence, révélant au grand jour un malaise interne. Incapable de contenir plus longtemps ses frustrations, l’ancien buteur de légende a décidé de s’adresser directement aux médias pour partager son ressenti sur la situation au sein du club marseillais. « J'ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable », avait confié Papin à La Provence. L’homme en question n’est autre qu’Ali Zarrak, collaborateur de confiance de Medhi Benatia, conseiller sportif du club. Ancien joueur de l'OM, Bouna Sarr s'est exprimé sur cette affaire.

Mercato : Le divorce qui a fait les affaires de l’OM ! https://t.co/64qmf6dnSY pic.twitter.com/sgGlKppoFw — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Je l'ai dit à Ali»

« Papin, c'est Papin, une légende du club. Je l'ai dit à Ali : Tu dois prendre sur toi, arrondir les angles », a déclaré Bouna Sarr dans un entretien accordé à L'Equipe. Depuis, le problème a été réglé par l'OM.

L'OM a tranché

D’après les informations de La Provence, Pablo Longoria, président de l'OM, n’a pas hésité à agir pour réorganiser les rôles au sein du club. Jean-Pierre Papin reste à la tête de l’équipe réserve, où il continuera de transmettre son expérience et son savoir-faire aux jeunes talents. De son côté, Ali Zarrak voit son poste évoluer de manière significative : il se consacrera désormais à trois missions stratégiques. Il s’attachera d’abord à étudier les structures des équipes réserves des grands clubs européens, dans le but de perfectionner l’organisation de l’OM. En parallèle, il renforcera le secteur du recrutement, une priorité pour le club phocéen, et sera également en charge de la coordination des opérations lors des périodes de mercato. Reste à voir si cela suffira à apaiser les tensions.