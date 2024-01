90M€ arrivent, l’OM se fait arnaquer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars 2022, la LFP annonçait un accord avec la CVC et la distribution de près d'1,1 milliards d'euros aux clubs de Ligue 1. Champion de France en titre et fer de lance du championnat, le PSG devrait percevoir 200M€, tandis que l'OM s'en tire avec seulement avec 90M€. Un scandale selon David Gluzman, banquier et spécialiste de l’économie du football.

L'accord entre la CVC et la LFP a permis aux clubs de Ligue 1 de respirer sur le plan financier après une période Covid, qui les a laissés dans le rouge. Champion de France, le PSG devrait récupérer au total 200M€ d'ici juin 2024. Troisième la saison dernière, l'OM s'en tire avec 90M€. Mais pour David Gluzman, le club marseillais aurait pu espérer mieux.

Mercato - OM : Longoria jette un gros froid pour ce transfert https://t.co/JGPgUSSCua pic.twitter.com/0CVrymmaPr — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« Un braquage au grand jour ! »

« Regardez la répartition de la manne CVC ! C’est une répartition de lâche ! Comment l’OM accepte de toucher deux fois moins que le PSG qui a touché 200M€ et qui a d’ailleurs fait plus ou moins un geste et pris moins que ce qu’ils devaient. 90M€ pour l’OM… Et ce sont des décisions arbitraires ! Moi demain je suis le président de Lens, j’ai mis 87M€ de mes fonds propres pour sauver mon club de la Ligue 2 et je vois que Nice prend deux fois et demi plus que moi… L’OM s’est fait arnaquer, un braquage au grand jour ! C’est le club préféré des Français ! C’est un produit d’appel, la rivalité PSG – OM, c’est le match qui est attendu ! Ça n’a pas de sens » a déclaré le banquier et spécialiste de l’économie du football au micro de RMC.

Marseille ne décolère pas