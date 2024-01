OM : Un joueur de Gattuso prend une décision radicale

Arnaud De Kanel

Sélectionné par Rigobert Song pour participer à la CAN, François Régis Mughe a finalement décidé de décliner sa sélection pour se concentrer sur l'OM. Une décision pour le moins radicale du jeune attaquant camerounais et qui pourrait lui causer du tort car pour le moment, la Fédération Camerounaise n'a pas envoyé de papiers lui permettant de joueur avec l'OM.

Le 28 décembre dernier, la sélection camerounaise a officiellement révélé la liste des 27 joueurs retenus pour participer à la prochaine CAN, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Cette sélection comprenait notamment le nom de l'attaquant de l'OM, François-Régis Mughe. Mais à la surprise générale, il a repousser sa convocation pour tenter de s'imposer à l'OM.

Mughe bloqué par la Fédération Camerounaise

Le jeune attaquant olympien ne peut toujours pas jouer avec son club pour le moment. Absent du groupe pour affronter Thionville, Mughe est actuellement bloqué par la Fédération Camerounaise qui n'a toujours pas transmis de lettre officielle lui donnant l'autorisation de jouer pendant la CAN selon L'Equipe . Malgré tout, Gennaro Gattuso s'est réjouit de la décision de son joueur. « J'ai lu que c'était nous, en tant que club, qui lui avions demandé de ne pas aller à la CAN. Mais c'est sa décision et nous l'avons soutenu en tant que club. Il n'est pas disponible parce qu'il fait l'objet de discussions entre le club et le Cameroun », a déclaré le coach de l'OM. De son côté, Jean-Michel Larqué est scandalisé.

«Ça me heurte»