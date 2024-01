Mercato - OM : Longoria perd la bataille pour ce transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête d'un nouveau latéral gauche en cette période de mercato hivernal, l'OM souhaite disposer d'un profil capable de seconder Renan Lodi. Ian Maatsen était courtisé par Pablo Longoria à cet effet, mais le jeune défenseur néerlandais de Chelsea s'apprête finalement à rallier le Borussia Dortmund en prêt.

Après l'arrivée en prêt avec option d'achat de Jean Onana qui a été officialisée par l'OM ces dernières heures, ça risque d'encore bouger du côté du club phocéen ! Pablo Longoria est encore de quête de renforts afin d'offrir à Gennaro Gattuso l'effectif le plus compétitif possible, et l'entraîneur italien de l'OM avait d'ailleurs passé une commande assez claire auprès de son président ces derniers jours en conférence de presse.

L'OM recherche un latéral gauche après son milieu

« Il faut avoir deux choses : une alternative à Lodi et un milieu. Et ensuite, on verra ce qu'offre le marché, si quelque chose arrive ou non. Je pense que ce sont les deux priorités que nous devons faire (…) Après il faudra aussi voir ce qu'offre le mercato, ce qui est disponible ou pas », avait expliqué Gattuso, affichant donc son envie de voir débarquer un milieu de terrain ainsi qu'un latéral gauche à l'OM cet hiver. Le premier objectif est atteint avec Onana, et Pablo Longoria va désormais tenter de trouver le second profil. Ces derniers jours, la piste menant à Ian Maatsen (21 ans) a été évoquée pour l'OM, mais le latéral de Chelsea a finalement opté pour une autre destination.

Maatsen ne viendra pas à l'OM