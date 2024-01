Un joueur de l’OM confirme un malaise dans le vestiaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti de l'OM l'été dernier, Igor Tudor avait vécu des premiers mois difficiles à Marseille. Sa méthode tranchait radicalement avec celle de son prédécesseur Jorge Sampaoli et avait perturbé le vestiaire phocéen lors de la première partie de saison comme l'a confirmé Valentin Rongier. Seules les victoires ont donné du crédit au technicien croate.

Le départ d'Igor Tudor à la fin de la saison dernière avait déçu certains membres du vestiaire. Pourtant, à l'été 2022, beaucoup souhaitaient son départ. Ses méthodes ne faisaient pas l'unanimité auprès des joueurs. Les cadres du vestiaire avaient alors organisé une réunion pour mettre les choses à plat et tenter de régler les différents. Lors d'un entretien accordé à Colinterview , Valentin Rongier est revenu sur les premiers pas de Tudor à l'OM.

« L'adaptation était beaucoup plus dure »

« Quand le coach est arrivé, les premières choses qu'il a dites c'est : « ici pour moi, il n'y a pas de palmarès, il n'y a pas de carrière, vous appliquez mes principes ou vous ne jouerez pas". L'adaptation était beaucoup plus dure. Tu passais d'un Sampaoli où tu ne faisais que du ballon, que du 1-1, à Tudor, qui te demande beaucoup, beaucoup, mais même énormément d'intensité aux entraînements, beaucoup de courses, beaucoup de 1 contre 1 parce que c'était notre jeu, et pas d'état d'âme, rien, tu vois, c'est tu fais ce que je te dis ou tu sors. Donc il fallait vraiment s'adapter vite » a lâché le milieu de terrain.

Les victoires ont sauvé Tudor