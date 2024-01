L’OM flambe, il dévoile les coulisses !

La rédaction

En mal de résultats devant ses supporters la saison passée, l'OM, toujours invaincu au Stade Vélodrome cette année, est semble quasiment intouchable. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain olympien, Jordan Veretout, a expliqué comment le public marseillais a transformé les joueurs.

Une chose est sûre, l'OM a complètement changé de visage depuis la saison dernière. Défaillant à domicile lors du précédent exercice, le club phocéen est quasiment intouchable devant son public cette année. Et pour cause, Marseille n'a toujours pas perdu le moindre match toutes compétitions confondues au Stade Vélodrome (8 victoires, 3 matchs nuls).

« A chaque fois qu'on est au Vélodrome, on sent ce douzième homme et ça nous fait du bien »

Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien milieu de l'AS Rome, Jordan Veretout, a expliqué les raisons de ce regain de forme des Olympiens devant leur public. « On s'est parlé en se disant que ce n'était pas normal d'avoir perdu autant de points au Vélodrome l'année dernière. On s'est dit que les équipes qui venaient au Vélodrome devaient entrer dans une forteresse et que l'appui du public doit être une force pour nous. A chaque fois qu'on est au Vélodrome, on sent ce douzième homme et ça nous fait du bien » .

« Quand on a des coups de mou, les entendre chanter pendant 95 minutes, c'est extraordinaire »