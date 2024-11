«Une torture», le témoignage glaçant d’une femme de footballeur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le défenseur de l'OL Nicolas Tagliafico et son épouse ont été victimes de plusieurs tentatives de cambriolage à leur domicile lyonnais, cette dernière a décidé de quitter la France pour retourner s'installer à Amsterdam. Et via une vidéo publiée sur Tik Tok, la femme du latéral gauche argentin s'est livrée sans détour à ce sujet.

Recruté par l'OL à l'été 2022 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico (32 ans) n'a pas vraiment réussi à franchir un cap sur le plan sportif avec ce transfert. Mais pire encore, la compagne du latéral gauche argentin se plaint publiquement d'avoir perdu en qualité de vie et en sécurité. Le couple a en effet été victime de deux tentatives de cambriolage depuis son arrivée à Lyon, et c'est la raison pour laquelle Caro Calvagni, influenceuse Tik Tok et femme de Tagliafico, a décidé de retourner vivre dans leur ancien appartement du côté d'Amsterdam.

Un joueur du PSG victime d'un problème psychologique ? https://t.co/NV4ckeNqGj pic.twitter.com/Bbi2PNcaSg — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« L'expérience la plus traumatisante de ma vie »

Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, l'épouse du joueur de l'OL se confie à ce sujet : « Nico disputait un match, deux types sont entrés dans la maison. Dieu merci grâce à 'Pepu' (son chien) il ne s’est rien passé. A chaque fois, les aboiements du chien l’ont alertée et sans doute dissuadé les cambrioleurs. J’ai vu deux hommes passer dans le jardin et sauter par-dessus le mur. Ça été l’expérience la plus traumatisante que j’ai vécue dans ma vie », indique Caro Calvagni, qui semble réticente à l'idée de revenir s'installer totalement en France

« La France est devenue une torture »

« Je suis seule en France. Je n’ai personne à appeler ou vers qui me tourner. Nico jouait. A partir de ce moment-là, la France est devenue une torture pour moi. C’est pour ça qu’on m’a beaucoup vue aux Pays-Bas où on a toujours une maison. J’ai déménagé dans un appartement beaucoup plus sûr, plus calme. Je passe beaucoup de temps seule quand Nico est en déplacement. On a l’esprit plus tranquille lui et moi », poursuit l'épouse de Tagliafico. Voilà qui est clair.