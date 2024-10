Un grand nom de l’OL est passé proche de la mort !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'OL et aujourd'hui sous contrat du FC Metz, Christophe Delmotte a fait le bilan de sa carrière au cours d'un long entretien accordé au quotidien L'Equipe. L'occasion pour l'ancien joueur de revenir sur cette édition de la Coupe Intertoto en 1997 au cours de laquelle de nombreuses péripéties ont eu lieu.

L’OL avait joué la Coupe Intertoto en 1997 et l’avait remportée aux côtés de Bastia et de l'AJ Auxerre, ce qui lui avait permis de se qualifier pour la Coupe de l’UEFA. Mais au cours de ce tournoi, le club lyonnais s’est rendu dans des destinations exotiques comme lors de la phase de poules lorsqu’il a fallu se rendre en Slovaquie. Pour L’Equipe, Christophe Delmotte est revenu sur ce périple.

Delmotte évoque ses déplacements en Slovaquie

« Le déplacement pour la "Coupe à Toto" (Intertoto) 1997 à Zilina, en Slovaquie (5-0), a été épique ! On nous a servi de la viande limite déjà mâchée. Personne n'en voulait. Il y avait juste Patrice Carteron et moi qui avons goûté ! Dans la chambre, il n'y avait ni volets ni rideaux. On mettait des couvertures pour la sieste » a confié l’actuel membre du staff du FC Metz.

« Flo m'a peut-être sauvé la vie... »

Mais Delmotte a aussi évité le pire. Lors d’un déplacement en Turquie pour défier Istanbulspor, le joueur de l’OL a été sauvé par son partenaire Florent Laville. « Toujours la Coupe à Toto 1997. On va jouer contre Istanbulspor, en Turquie. Le car ne peut pas aller jusqu'à la porte du vestiaire, alors on termine à pied. Et du haut de la tribune, un mec bazarde un disque de meuleuse ! Flo Laville voit le truc, me pousse et le disque tombe sur mon sac ! Flo m'a peut-être sauvé la vie... Sur ce match (1-2), j'ai été nul, j'avais les jambes qui flageolaient » a-t-il confié.