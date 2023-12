OL : Catastrophe évitée grâce à Antoine Kombouaré ?

Thibault Morlain

Fabio Grosso remercié, l’OL se cherche actuellement un nouvel entraîneur alors que Pierre Sage assure l’intérim sur le banc lyonnais pour le moment. Qui sera alors l’heureux élu ? Cela se jouerait avant tout entre Jorge Sampaoli et Bruno Genesio, mais le nom d’Antoine Kombouaré circulerait également pour reprendre les commandes des Gones. L’OL aurait d’ailleurs tout intérêt à faire confiance au Kanak. Voilà pourquoi.

Du côté de l’OL, on se cherche un nouvel entraîneur. Le successeur de Fabio Grosso aura pour mission d’éviter la catastrophe en fin de saison, à savoir la relégation en Ligue 2. Les Gones sont actuellement derniers de Ligue 1 et il faut tout faire pour ne pas descendre. Quel profil faut-il alors choisir ? Aux yeux de Grégory Coupet, Antoine Kombouaré pourrait être le candidat idéal : « La confiance que la direction donnera au coach sera capitale. Certains évoquent des Antonetti, des Kombouaré, des entraîneurs habitués à jouer le maintien. Il faut des gens qui te parlent de choses concrètes. Kombouaré l’a fait avec Dijon, il a brusqué les gens mais il les a sauvés ».

Une légende l’OL pousse un gros coup de gueule https://t.co/dSHhhzxPhK pic.twitter.com/x0PqCXK9tf — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Kombouaré habitué des missions maintien réussies !

L’OL choisira-t-il de faire confiance à Antoine Kombouaré ? En nommant le Kanak, les Gones pourraient faire le bon choix afin d’éviter la descente en Ligue 2 en fin de saison. Plusieurs éléments le prouvent. En février 2021, il débarque au FC Nantes, succédant à Raymond Domenech. Le contexte est alors très difficile puisque les Canaris sont dans la zone rouge. Au final, Kombouaré a réussi à maintenir Nantes en Ligue 1, remportant le barrage face à Toulouse. La saison suivante, il aura même réussi à remporter la Coupe de France.



Une mission maintien également réussi sur le banc de Dijon. Arrivé au DFCO en janvier 2019, Antoine Kombouaré a maintenu le club en remportant, encore une fois, les barrages face au RC Lens.



De même, lorsqu’il était sur le banc de Strasbourg ou encore de Valenciennes, n’ayant pas les meilleures équipes de Ligue 1, Kombouaré avait réussi à rester dans l’élite. Des signaux positifs donc pour l’OL ?

Quelques points noirs

Cependant, Antoine Kombouaré a connu quelques échecs et des descentes en Ligue 2. Lors de la saison 2014-2015, alors sur le banc du RC Lens, l’entraîneur de 60 ans termine bon dernier de Ligue 1 et est donc relégué avec les Sang et Or. Il y a aussi ces échecs avec Guingamp et Toulouse. En 2018, Kombouaré est remercié par le club breton alors qu’il est 20ème de Ligue 1. Même scénario à Toulouse. Et les deux clubs n’ont pas pu éviter la relégation à la fin de la saison…