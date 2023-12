«Il me fait peur», le boss de l’OL se fait dézinguer !

Benjamin Labrousse

Propriétaire de l’OL depuis décembre 2022, John Textor voit le club rhodanien se retrouver en grande difficulté sportive. Alors que Lyon pointe actuellement à la dernière place du championnat, la légende de l’OL Grégory Coupet s’est livrée sur le président lyonnais, affirmant que la gestion de ce dernier était calamiteuse.

Avec une seule victoire au compteur cette saison, l’OL se retrouve dans une situation critique. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien baigne en pleine instabilité sportive, alors que depuis le début de la saison, deux entraîneurs ont déjà fait leurs valises (Laurent Blanc et Fabio Grosso). Pire, l’OL semble connaître un véritable problème institutionnel. Propriétaire du club depuis un peu plus d’un an, l’homme d’affaires américain John Textor ne parvient pas à pérenniser l’OL…

« Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait à Molenbeek »

Pour certains comme l’ancienne gloire de l’OL Grégory Coupet (vainqueur de 7 titres de champion de France entre 1997 et 2008), John Textor plombe clairement le club lyonnais. « Il me fait peur. Il n’y a qu’à regarder ce qu’il a fait à Molenbeek : ils sont montés avec un staff et il a viré tout le monde ! J’aurais tendance à comprendre qu’il change quand ça se passe mal. Mais s’il le fait aussi quand ça se passe bien… » , déclare l’ancien gardien de but dans un entretien accordé au Parisien .

« C’est juste pas possible »