Crise à l’OL, il envoie un message aux supporters

Rien ne va plus à l'OL. Avec une seule victoire en 14 matchs, le club olympien pointe à la dernière place de la Ligue 1. La formation rhodanienne n'arrive pas à sortir de l'eau et s'est d'ailleurs une nouvelle fois inclinée face à l'OM ce mercredi (3-0). Dejan Lovren entend néanmoins se battre jusqu'au bout pour éviter le pire à l'OL.

«On n’a pas le droit de baisser la tête»

« Ceux qui disent qu’on est déjà en Ligue 2 ? Ce sont ceux qui ne croient pas. Moi, j’y crois jusqu’à la fin, je sais que c’est dur de dire ça dans une situation difficile. Quand c’est difficile dans la vie, on n’a pas le droit de baisser la tête. Moi, je serre les dents, les bras et après, tu as de la méchanceté en toi. C’est simple, je ne suis pas venu pour jouer la Ligue 2. L’OL n’est pas une équipe pour la Ligue 2 » a indiqué le défenseur croate en conférence de presse, dans des propos rapportés par Foot Mercato .

«Chaque match est une finale»