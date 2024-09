Malaise avec l’entraîneur, l’OM est responsable !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’OM dimanche soir (2-3) dans un scénario complètement fou, l’OL n’avance toujours pas. Les Gones n’ont obtenu que 4 points en 5 journées et le vestiaire commencerait à avoir des premiers doutes en ce qui concerne leur entraîneur Pierre Sage, lui qui a tardé à opérer des changements contre Marseille.

En infériorité numérique dès la cinquième minute de jeu à la suite de l’expulsion de Leonardo Balerdi, l’OM a tout de même réussi à ramener trois points de son déplacement sur la pelouse de l’OL dimanche soir (2-3). Un succès fondateur pour les Marseillais, mais qui rapproche un peu plus les Gones de la crise.

Une seule victoire cette saison

L’OL ne s’est imposé qu’une seule fois depuis le début de la saison, lors de la réception de Strasbourg (4-3) pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Avec 4 points en 5 matchs, Lyon est loin des objectifs de titre affichés par John Textor dernièrement, et les joueurs commenceraient à avoir des premiers doutes concernant Pierre Sage.

Les premiers doutes pour Sage

En effet, d’après L'Équipe, celui qui avait mené l’OL vers sa folle remontée la saison dernière ne ferait plus autant l’unanimité. En cause, son coaching lors de la défaite face à l’OM. Certains joueurs auraient le sentiment que Pierre Sage a manqué d’ambition en mettant trop de temps à faire entrer des nouvelles armes offensives. Il a attendu l’égalisation de Pol Lirola pour remplacer Abner Vinicius par Ernest Nuamah et Corentin Tolisso par Malick Fofana, avant de faire entrer Rayan Cherki à la place de Nemanja Matic après le but d’Ulisses Garcia.