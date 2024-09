Mercato - OM : Il pousse un coup de gueule après son transfert

Arnaud De Kanel

Mis au placard à l'OM, Jordan Veretout a récemment été transféré à l'OL. Le milieu de terrain était dépité dimanche soir après la défaite de sa nouvelle équipe face à ses anciens partenaires. Il a d'ailleurs haussé le ton lors de son passage en zone mixte.

Jordan Veretout n'a pas eu d'autres choix que de quitter l'OM. Mis à l'écart par ses dirigeants, l'international tricolore a rebondi chez le rival lyonnais. Il a retrouvé son ancien club dimanche soir à l'occasion d'un Olympico au scénario cruel pour sa nouvelle équipe, l'OL. Très remonté, il n'a pas mâché ses mots en zone mixte.

Soirée historique pour l’OM avec des nouveaux records ! https://t.co/9fOjsZi6aS pic.twitter.com/0uFCC4xPM7 — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

«C'est une erreur professionnelle»

« Quand on joue à onze contre dix et que l'on mène au score, il faut savoir tuer le match, prendre de la sécurité. C'est dur, car en seconde période, ils sont venus trois fois dans notre camp pour marquer trois buts. C'est une défaite qui fait mal. On n'a pas le droit, c'est une erreur professionnelle ce soir. On savait qu'en infériorité, ils joueraient en contre. Ils n'avaient que cela pour tenter de nous contrer. Nous avons laissé des espaces et ils ont su en profiter. On est l'OL, on mène 1-0 à onze contre dix chez nous, on doit savoir garder le ballon, le faire tourner, on doit les laisser, eux, venir à nous et nous les contrer. On est entrés dans l'entonnoir et, au final, on a pris des contres », a pesté Jordan Veretout. Des retrouvailles manquées pour l'ancien joueur de l'OM qui compte sur la Ligue Europa pour retrouver le sourire.

«Il faut tourner la page pour rebondir»

« Nous avons eu pas mal de situations. Cela va faire mal à la tête ce soir mais il va falloir oublier cette défaite car nous débutons en Ligue Europa jeudi. Il faut tourner la page pour rebondir », a ajouté Jordan Veretout.