Clash au FC Nantes, Kombouaré se lâche

Alors que le FC Nantes défie l'OGC Nice ce dimanche, Jean-Charles Castalletto retrouve le groupe professionnel. Le défenseur de 29 ans avait été écarté par Antoine Kombouaré suite à une altercation qui a eu lieu dans l'intimité du vestiaire. Mais le technicien l'assure, les choses sont, depuis, rentrées dans l'ordre

Antoine Kombouaré retrouve le patron de sa défense. Jean-Charles Castelletto rejoint le groupe professionnel pour défier l’OGC Nice. Entre les deux hommes, la situation était devenue explosive. Après la rencontre face à l’ASSE le 29 septembre dernier, le défenseur de 29 ans n’aurait pas supporté les remarques de son entraîneur, qui a décidé de l’envoyer en équipe B.

Castelletto fait son grand retour

Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre. Comme l’a laissé entendre Kombouaré en conférence de presse, Castelletto est disponible ce dimanche après un passage par le Cameroun.

« Vous allez voir »

« Il est parti en sélection, tout s'est bien passé, on a pu se revoir, discuter, il est prêt, apte pour repartir au combat. Quand il y a des situations comme celle-ci, c'est que le groupe vit. Il y a des réactions après un match, même à l'entraînement, et le plus important, ce n'est pas tant ce qui s'est passé que comment on se comporte après. Vous allez voir » a confié le coach du FC Nantes dans des propos rapportés par L’Equipe.