Avant le PSG, grande nouvelle pour le FC Nantes !

Ce samedi soir, à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du PSG, actuel leader du championnat de France. Si ce vendredi, le ministère de l’Intérieur avait saisi un arrêté empêchant le déplacement des supporters nantais au Parc des Princes, ce dernier a été suspendu ce samedi par le Conseil d'État.

Au sortir d’une défaite pénible face au Bayern Munich mardi soir (1-0), le PSG est de retour ce samedi avec la réception du FC Nantes (21h). Une rencontre également cruciale pour des Nantais en grande difficulté au classement. Ce vendredi, une mauvaise nouvelle était tombée pour les supporters des Canaris, alors que l’AFP révélait en début d’après-midi que le ministère de l'Intérieur avait décidé d’interdire le déplacement de nombreux supporters, beaucoup d’entre eux étant issus de la Brigade Loire.

Les supporters de Nantes pourront finalement se rendre au Parc des Princes

Si cet arrêté, décidé par la préfecture de police de Paris et par le préfet des Hauts-de-Seine reste valable, les supporters nantais vont bel et bien pouvoir se rendre au Parc des Princes ce samedi soir. En effet, le Conseil d'État a suspendu ledit arrêté, jugeant au passage « qu’il n’existe pas de risque de conflit particulier entre les supporters du Paris Saint-Germain et ceux du Football Club de Nantes », mais aussi qu’une telle décision de la part du ministère de l’Intérieur représentait « une atteinte grave à la liberté d’aller et venir ».

En revanche, la police présente aux alentours du stade du PSG ce samedi soir se chargera d’escorter les supporters du FC Nantes jusqu’à la tribune visiteur du Parc des Princes. Pour rappel, les Ultras de la Brigade Loire sont dans le collimateur du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui après les débordements survenus face au Havre dimanche dernier, envisage sérieusement la dissolution du groupuscule. Affaire à suivre de près...