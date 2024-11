Un phénomène s'annonce au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Warren Zaïre-Emery n'a que 18 ans et pourtant il compte déjà presque une centaine de matches au compteur depuis ses débuts professionnels. Le jeune milieu de terrain, formé au PSG depuis 10 ans, est forcément très attaché au club de la capitale et il ne cesse de renouveler son attachement pour ceux qui l'entourent.

En battant de nombreux records de précocité ces dernières années au PSG, Warren Zaïre-Emery s'est aujourd'hui imposé comme un élément principal de l'effectif de Luis Enrique. Le jeune Français n'a quasiment pas raté une titularisation depuis le début de la saison et il semble décidé à poursuivre son aventure avec le club de la capitale, où il a tout connu.

« Vraiment, c’est mon club »

Comme il l'a confié dans un entretien à So Foot 100% Ados, Warren Zaïre-Emery a toujours connu le PSG depuis qu'il a 8 ans. L'attachement est forcément grand avec le club. « Je suis arrivé au PSG, j’avais huit ans. Ça fait… 10 ans ! J’ai toujours aimé le club, avec mes parents, ma famille. Je venais au Parc des Princes quand j’étais petit, on regardait les matches, j’ai été ramasseur de balle. Donc, vraiment, c’est mon club » assure-t-il.

Un pilier de l'effectif

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery fait déjà partie des piliers du collectif parisien. Il a réussi à gravir les échelons très vite et veut désormais s'imposer en Equipe de France. Avec le PSG, il a déjà vécu de grands moments. « Mon premier but au Paris Saint-Germain, et mon premier match titulaire en Ligue des champions, en huitième de finale contre le Bayern Munich. Ce sont les moments où j’ai ressenti le plus de choses » confie-t-il.